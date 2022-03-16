أخبار البورصة المصرية.. مكاسب 5.6 مليار جنيه في بداية تداولات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.94%، إلى مستوى 10520.88 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.51%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1827.26 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 100» يرتفع 0.62%

وصعد مؤشر مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.62%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2764.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.73%، عند مستوى 1839.87 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات، وقت كتابة التقرير 335.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 34.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 4253 صفقة، وجرى التداول على 141 سهمًا، وارتفع 32 سهمًا، وانخفض سهمان فقط، واستقرت 107 أسهم دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي 5.6 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نحو 5.6 مليار جنيه، مسجلاً في الوقت الحالي 684.099 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أمه وفقهذا الأداء يتجه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وأشار عيد إلى أن المؤشر السبعيني يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1860 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، أنهت جلسة أمس، على تباين في أداء المؤشرات، وسط مكاسب طفيفة لرأس المال السوقي للبورصة بلغت 506 ملايين جنيه، وارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» نسبته 0.0%.