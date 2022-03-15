أخبار البورصة المصرية.. مكاسب طفيفة بجلسة منتصف الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، على تباين، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بشكل طفيف 0.03% عند مستوى 10423.09 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.02% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1818.01 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2747.61 نقطة متراجعا بنسبة 0.89%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.39%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.39%، ليغلق الجلسة عند 1826.88 نقطة، وبلغت قيم التداولات 991 مليون جنيه، من خلال التداول على 282.4 مليون سهم وتنفيذ 34083 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 185 سهمًا إذ ارتفع 26 سهما، مقابل انخفاض 95 سهمًا واستقرار 64 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 677.913 مليار جنيه، بمكاسب 503 ملايين جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 219.6 مليون جنيه للمصريين، و17.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 236.8 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لدعم 10600 نقطة

ومن جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مشتريات المؤسسات المالية المصرية والعربية، دفعت مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، للإغلاق داخل المنطقة الخضراء، بعد أن قلص من خسائره الصباحية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي الثاني عند 10250 نقطة، ونجح أيضا في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 10350 نقطة.

وتابع عيد، أنه مع هذا الأداء يتجه المؤشر الثلاثيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية التي شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الأخيرة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1800 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أنه أنهى التعاملات على تراجع بنهاية تعاملات اليوم، بضغط الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، متجها بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 1800 نقطة،

ويتوقع عيد، أنه في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1860 نقطة.