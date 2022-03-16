لماذا يعد الوقت الحالي الأنسب لشراء أسهم في البورصة المصرية؟ خبير يجيب

تُعد البورصة المصرية أفضل وعاء للاستثمار، خلال الفترة الراهنة، مع تدني أسعار الأسهم الجاذبة، وارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس على قيمة أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بحيث لا تعبر عن الأداء المالي القوي للشركات المدرجة.

ويقول محمود عطا خبير أسواق المال، إنّ البورصة المصرية منذ جائحة كورونا 2020، لم تكن معبرة عن أداء الاقتصاد المصري، حيث يعتبر سوق المال من أهم أدوات الاقتصاد التي تساعد في معدلات النمو وجذب مصادر دخل أجنبي، ولكن أداء السوق المصرية خلال العامين الماضيين لم يواكب أداء الأسواق العالمية وأسواق المنطقة التي صعدت بشكل ملحوظ خلال عام 2021.

عوامل تجعل البورصة المصرية فرصة استثمارية

وأضاف «عطا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك عدة عوامل قد تجعل من البورصة المصرية فرصة استثمارية قوية، في ظل ما يشهده العالم حاليًا من حالة اضطراب اقتصادي وسياسي، وتتمثل تلك العوامل فيما يلي:

1- نتائج أعمال الشركات تحقق نمواً ملحوظاً خلال عام 2021

حققت غالبية الشركات المدرجة بالعديد من القطاعات في البورصة المصرية، معدلات نمو في الأرباح خلال عام 2021، وهي معدلات إيجابية جداً، ليصل نصيب السهم من الأرباح المُرحلة للعديد من الشركات نسب تجاوزت 25% من الأسعار السوقية للأسهم.

2- قرب إعلان التوزيعات الدورية للشركات المدرجة والقطاع المصرفي

ومع قرب الإعلان عن التوزيعات الدورية للشركات المدرجة في السوق، سيكون لهذا العامل دورا كبيرا خلال الفترات المقبلة في تحسن أداء السوق المصري كما سيمثل أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2022.

3- تنفيذ العديد من الصفقات للشركات المدرجة

وشهدت البورصة المصرية، العديد من صفقات الاستحواذ العربية والأجنبية التي تشير إلي مدى جاذبية السوق المصرية، وأنّ الأصول المصرية أصبحت أسعارها جاذبة جدا قياساً بغيرها عالميًا وفي الشرق الأوسط.

4- ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية

وسجلت أغلب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مضاعف ربحية ممتاز وتاريخي يجعل من الاستثمار في البورصة المصرية حاليًا على المدى المتوسط والطويل فرصة استثمارية جيدة جداً تجعل المستثمر لا يتحمل نسب مخاطرة عاليا بل تشير إلي عودة الأموال المستثمرة بشكل سريع وبمعدل مخاطر قليل.