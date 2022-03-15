البورصة المصرية تخسر 1.1 مليار جنيه في منتصف التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في الأداء بحلول منتصف تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.24% إلى مستوى 10394.32 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.33%، عند مستوى 1842.83 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 0.23%

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.23%، بحلول منتصف التعاملات عند مستوى 2778.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.10% عند مستوى 1835.81 نقطة.

قيم التداولات وخسائر رأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداول، وقت كتابة التقرير 172.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 60.7 مليون سهم عبر تنفيذ 5560 صفقة، فيما جرى التداول على 149 سهمًا، ارتفع 28 سهمًا منها، فيما انخفض 15 سهمًا واستقر 106 أسهم دون تغيير.

وبلغت خسائر رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 1.1 مليار جنيه، مسجلاً في الوقت الحالي 676.775 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لدعم 10350 نقطة

وقال حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إنَّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة، يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10600 نقطة، مدعوماً باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، وفي حالة الاستمرار في التراجع يتجه المؤشر نحو الدعم الرئيسي عند 10350 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1900 نقطة

ويتوقع «عيد» أنَّ المؤشر السبعيني بهذا الأداء قد يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1860 نقطة، وباختراقه هذا المستوى يستهدف مستوى المقاومة الثاني عند 1900 نقطة، أما في حالة التراجع فيستهدف مستوى الدعم الرئيسي عند 1800 نقطة.