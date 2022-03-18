قافلة طبية موسعة تضم 11 تخصصا لأهالي رأس غارب بالبحر الأحمر

نجحت جامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية والجامعة البريطانية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر في تنظيم قافلة طبية موسعة على مدار اليومين أمس الخميس واليوم الجمعة وقامت بتوقيع الكشف الطبي على 2350 شخصا من أهالي راس غارب بالبحر الأحمر.

11 تخصص طبى مختلف

تم تنظيم القافلة برعاية رئيس مجلس الوزراء ، وتحت إشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق الكامل مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وانطلقت أعمال القافلة وسط إقبال كبير من الأهالي في حضور اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب وفريق من مديرية الصحة بالمحافظة وعدد كبير المتطوعين من أبناء غارب.

وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء أن قافلة رأس غارب تشمل تقديم خدمات طبية علاجية في 11 تخصصا طبيا مختلفا حيث نجحت القافلة في توقيع الكشف على عدد 206 أشخاص في تخصص الأطفال و 252 أنف وأذن 64 مسالك 65جراحة و 307 عظام و224باطنة 121 أسنان 56 صدر 112 مخ وأعصاب 331 جلدية 100 في تخصص القلب ونفسية 103والرمد 105.

القافلة تأتي فى إطار التعاون الدائم مع جهات الدولة

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن قافلة رأس غارب بالبحر الأحمر هدفها تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتم تسليم نظارات طبية تم تشخيص الاحتياج لها في قافلة سابقة وعمل المقاسات الطبية لها وعددها 354نظارة طبية.

ولفت «عبدالفتاح»، إلى أن تلك القافلة تأتي فى إطار التعاون الدائم مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة بالمجان تماما لغير القادرين في أماكن معيشتهم و تتشارك مؤسسة صناع الخير في القافلة بتنفيذ مستشفى ميداني كامل في مجال الكشف على أمراض العيون بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها ونظمت عدد من سلاسل القوافل الطبية الموسعة لخدمة أهالي حلايب والشلاتين فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الأنشطة التنموية الرائدة لخدمة الاسر غير القادرة بأنحاء البحر الأحمر.