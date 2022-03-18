اليوم انتخاب مجلس جديد لجمعية «المؤلفين والملحنين» بساقية الصاوي

تجري انتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين (الساسيرو) في الساعة الثالثة من مساء اليوم الجمعة، بساقية الصاوي في منطقة الزمالك.

ويتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية وهم «الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي».

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 15 شاعرا بأوراق ترشحهم، وهم «محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود ووائل توفيق وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة».

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين، وصل عددهم إلى 14 فنان وهم «حسن اش اش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي».

لائحة جمعية الفنانين

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين قد وجهت الدعوة لأعضائها للمشاركة في الانتخابات، وجاءت الدعوة كالتالي: «نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديدة وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022 الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوي - قاعة الكلمة - شارع 26 يوليو الزمالك».

الاقتراع بالحضور الشخصي لانتخابات جمعية الملحنين

وتابعت الدعوة: «الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول في تمام الساعة الرابعة ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره بأنفسهم (أي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عم 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو عشرين عضوا أيهما أقل وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع طبقا للمادة 27 من لائحة النظام الأساسي الجديدة».