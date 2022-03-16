جمعية المؤلفين والملحنين توقع بروتوكولا مع هيئة التأمين الصحي

وقع الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الشاعر والكاتب الصحفي فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، الدكتور وهبه محمد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، الدكتور مجدي حامد رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.

أهداف البروتوكول

يأتي البروتوكول بهدف استكمال رسالة الجمعية عن طريق شمول أعضاء الجمعية من المؤلفين والملحنين والناشرين بالرعاية من كافة النواحي الإنسانية والصحية عن طريق الاستفادة من التغطية التأمينية للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمد مظلتها لشمل هؤلاء الأعضاء من غير المؤمن عليهم تأمين اجتماعي لدى الهيئة القومية للتأمينات طبقا للقانون 148 لسنة 2019.

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وجاء ذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية، بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم كافة فئات المجتمع المصري تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، تنفيذا لرؤية مصر 2030، التي تستند لمبادئ وأسس «التنمية المستدامة الشاملة».

منظومة دعم وحماية الفنانين

يأتي البروتوكول تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه المنعقد في 19 سبتمبر 2021، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير المالية الدكتور محمد معيط، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض.

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والذي تم خلاله متابعة «منظومة دعم وحماية الفنانين»، خاصة ضرورة شمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر، وهو القرار الذي يمثل دعما لـ «قوة مصر الناعمة» يستفيد منه بشكل أساسي العاملون بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل.