مرشحو رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين يتحدون لصالح المحافظة على التراث

اجتمع اليوم عدد من المرشحين لرئاسة مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، «الساسيرو»، وهم الموسيقار منير الوسيمي والموسيقار هاني مهنى والملحن صالح أبو الدهب، رغم الخلافات السابقة التي كانت تدور بينهم في وجهات النظر.

واتفق الجميع بعد هذا الاجتماع المهم علي..

أولا: إقصاء الخلافات في وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة للوطن والجمعية.

ثانيا: دعوة أعضاء الجمعية العمومية لجموع المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، الساسيرو، للتضامن معهم والاتحاد على قلب رجل واحد وذلك من أجل المصلحة العامة للوطن.

ثالثا: اتخاذ ما يلزم لما هو في صالح أعضاء الجمعية العمومية من مؤلفين وملحنين للحفاظ على التراث الموسيقي المصرى الذى يعتبر قوة مصر الناعمة.

رابعا: التصدي ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء أو الطمع في تراث مصر الموسيقي والضرب بأيدي من حديد لكل من يحاول الاقتراب منه.

خامسا: بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لتحسين أوضاع أعضاء الجمعية والحفاظ على حقوقهم لضمان النهوض بصناعة الموسيقى والغناء التي تليق بمكانة مصر التاريخية.

حضور المؤتمر

وكان حاضرا أيضا في هذا الاجتماع الملحن بهاء حسني المرشح لعضوية مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والملحن والشاعر محمد رفاعي وتضامنا معهم على هذا البيان.

يذكر أن أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية على منصب الرئيس و10 أعضاء (5 مؤلفين و5 ملحنين) في الثامن عشر من شهر مارس من عام 2022.