33 مرشحا لانتخابات جمعية المؤلفين والملحنين في 18 مارس

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو» أسماء الشعراء والملحنين المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية في دورتها الجديدة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجاري، بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

يتنافس على منصب الرئيس في الانتخابات أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

قائمة الشعراء المتقدمين لانتخابات جمعية المؤلفين والملحنين

وتقدم 15 شاعرا بأوراق ترشحهم على مقاعد الشعراء داخل الجمعية، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود ووائل توفيق وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلي السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.

بينما على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا وهم حسن إش إش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

لائحة جمعية المؤلفين والملحنين

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.

كانت جمعية المؤلفين والملحنين قد وجهت الدعوة لأعضائها للمشاركة في الانتخابات وجاءت الدعوة كالتالي: «نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديدة وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022 الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوي - قاعة الكلمة - شارع 26 يوليو الزمالك.

طرق الاقتراع في انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين

الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول في تمام الساعة الرابعة، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره بأنفسهم «أي بدون توكيلات أو إنابة» عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو عشرين عضوا أيهما أقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع طبقا للمادة 27 من لائحة النظام الأساسي الجديدة

يذكر أنه من المقرر أن يتم انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين من السادة المرشحين على منصبي الرئيس والعضوية.