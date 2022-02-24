انطلاق انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين 18 مارس المقبل

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، موعد عقد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو الثامن عشر من شهر مارس المقبل، بساقية الصاوي، بمنطقة الزمالك.

الاقتراع بالحضور الشخصي

ومن المقرر أن يكون الاقتراع بالحضور الشخصي، دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول، في تمام الساعة الرابعة، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره بأنفسهم أي دون توكيلات أو إنابة، عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو عشرين عضوا.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة «النصف+1»، للأعضاء الحاضرين للاجتماع، طبقا للمادة 27 من لائحة النظام الأساسي الجديدة.

انتخاب على منصبي الرئيس والعضوية

ومن المقرر، أن ينتخب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين من المرشحين على منصبي الرئيس والعضوية.

يذكر أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين الحالي، يترأسه الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وتتضمن العضوية عدد كبير من الشعراء، والملحنين أبرزهم فوزي إبراهيم ومحمود عبدالعزيز وعماد حسن ووائل توفيق، وصلاح الشرنوبي.