42 مستشفى وعيادة تهدي أمهات مصر كشوفات وتحاليل مجانية لمدة ثلاثة أيام

أعلنت خمس جمعيات أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مبادرة للكشف المجاني على أمهات مصر من خلال مستشفياتها وعياداتها وذلك كمساهمة من هذه الجمعيات في الخدمة المجتمعية وتقديرًا لدور المرأة في المجتمع ومكانتها العظيمة في الأسرة.

الدكتور أحمد سعفان، أستاذ المسالك بطب عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، يؤكد أن مبادرة هذا العام هي استكمال لما بدأناه العام الماضي وحققنا من خلاله نجاحات كبيرة في الكشف على عدد كبير من الأمهات.

وأوضح أن المبادرة هذا العام تضم خمس جمعيات تمتلك 42 منشأة طبية، وتمتاز حملة هذا العام بوجود تحاليل للسكر التراكمي وقياس نسبة حمض اليوريك، وسوف تقدم جميع تلك التحاليل لسيدات مصر بشكل مجاني.

المبادرة تشمل جميع مستشفيات جمعية مدينة نصر

وأشار الدكتور أحمد سعفان إلى أن المبادرة تشمل جميع مستشفيات جمعية مدينة نصر «رابعة سابقًا» بفروعها الأربعة والجمعية الطبية الإسلامية وعدد فروعها 27 فرعًا، أكبرهم المستشفى المركزي بجوار سيتي ستارز ومستشفى الفاروق في المعادي ومستشفى الهدى في حلوان ومستشفى الجمعية الطبية الإسلامية في الطالبية والعمرانية بالإضافة لمستشفى دار السلام في البحيرة والمواساة في شبين الكوم والرحمة في شبين القناطر وجميع مراكز الجمعية الطبية الإسلامية، بالإضافة لمستشفى طيبة في طنطا ومستشفى الخلفاء الراشدين في مصر الجديدة ومستشفى الرحمة في ميدان الجامع بمصر الجديدة.

وأكد أن الكشوفات ستشمل جميع التخصصات التي تحتاجها الأم مجانًا ومن خلال أكبر أساتذة الجامعات في مصر، موضحًا أن الجمعيات الأهلية الخمس ستتحمل قيمة الكشوفات بالكامل دون أن يتحمل الأساتذة الذين سيتولون الكشف أي تكلفة.

وبهذا نكون قد وفرنا من خلال مبادرة هذا العام عددًا أكبر من المستشفيات والعيادات عن العام السابق وقدمنا خدمات أكثر، فبعد أن كان العام الماضي كشوفات فقط أصبح هذا العام هناك تحاليل مجانية بالإضافة لخصومات على الأشعة.

الكشف والتحاليل مجانية للأمهات في عيدهم

الدكتور محمد حامد، مدير عام مستشفى مدينة نصر التخصصي التابعة لجمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، يقول إنه بمناسبة عيد الأم سوف نهدي الأمهات كشوفات وتحاليل مجانية لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 20 مارس الجاري، وذلك تخليدًا لدورنا كخدمة مجتمعية لأمهات مصر العظيمات.

وقد عقدنا هذا العام شراكة مع إحدى الشركات لتقديم تحليل حمض اليوريك والسكر التراكمي مجانًا، وهذه التحاليل، وبخاصة السكر التراكمي، لها أهمية كبرى عند أغلب كبار السن وبخاصة السيدات، ولذلك أضفناها للمبادرة، وهذه التحاليل، وبخاصة السكر التراكمي، تكلفتها المالية عالية، وقد يكون من الصعب على الكثير من الأمهات البسطاء تحمل تكلفتها.

وأوضح الدكتور محمد حامد أن التحاليل والكشوفات المجانية ستتوفر بالعيادات الخارجية لمدة ثلاثة أيام من يوم الأحد المقبل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء، وهذا يشمل جميع فروع جمعية مدينة نصر للتنمية في كل من مدينة نصر والتجمع والزيتون وعزبة الهجانة.

وقد قمنا العام الماضي بفحص 3 آلاف أم من أمهات مصر مجانًا على مدار يومين، ونتوقع زيادة هذا العدد في العام الحالي لأن المبادرة ستبقى لمدة ثلاثة أيام وستقوم بتقديم خدمات أكثر.

وقد قمنا كجمعية بالتبرع بدفع تكلفة الكشوفات بالكامل والأطباء حصلوا على حصتهم من الجمعية دون أن يتحملوا أي شيء، وهذا العام أيضًا سنقوم بنفس الأمر، بالإضافة لتكلفة التحاليل من مبدأ الدور المجتمعي المنوط بالجمعية تقديمه.

وقمنا بالإعلان عن المبادرة من خلال الشاشات والإذاعة الداخلية للمستشفيات بجميع الفروع لاستقبال أكبر عدد من الأمهات المصريات.