الأربعاء.. اجتماع بين السياحة والمطاعم لحسم مواعيد العمل خلال رمضان

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية اجتماعا يوم الأربعاء المقبل مع مسؤولي وزارة السياحة والآثار، وذلك لمعرفة مصير الطلب الذي تقدمت به الغرفة للوزارة بخصوص مد مواعيد عمل المطاعم خلال شهر رمضان حتى الساعة الـ 3 صباحا.

وقال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة ستطالب الوزارة بسرعة حسم موضوع مد المواعيد وذلك حتى تستطيع المنشآت السياحية توفيق أوضاعها وفقا لما ستقرره الحكومة بخصوص مواعيد الغلق خلال رمضان.

بعض المطاعم ستلغي وجبة السحور حال عدم تعديل المواعيد

وأضاف لـ«الوطن» أنه حال عدم الموافقة على مد مواعيد الغلق فإن غالبية المطاعم ستلغي دورية العمل الليلي بها الذي يعتمد على وجبة السحور، حيث إن مواعيد العمل الحالية لا تسمح للمواطنين بالقدوم بأعداد كبيرة لتناول السحور بالمطاعم السياحية، مشيرا إلى أن موعد أذان الفجر خلال رمضان يحين بعد 4 ساعات من مواعيد الإغلاق الحالية، موضحا أنه حال تمت الموافقة على مد مواعيد الغلق فإن المطاعم ستحقق أشغالا عاليا طوال شهر رمضان سواء خلال السحور أو الإفطار.

1100 مطعم سياحي جاهز لاستقبال الزبائن خلال رمضان

وأشار إلى أن عدد المطاعم والمنشآت السياحية العاملة حاليا يبلغ نحو 1100 منشآة استعدت جميعها لاستقبال الرواد والزبائن خلال شهر رمضان باستثناء الملاهي الليلية وصالات الديسكو التي ستغلق خلال شهر الصوم لإجراء الصيانة والتجديدات نظرا لعدم وجود إقبال عليها خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المطاعم ومنذ بداية الشهر الجاري بدأت في استقبال طلبات المواطنين المصريين والسياح العرب لحجز أماكن لهم بها لتناول وجبتي الإفطار والسحور.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن السيطرة على فيروس كورونا محليا وعالميا سترفع من نسب إقبال الرواد المصريين والعرب على تناول الوجبات السياحية بالمطاعم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان السياح العرب وبخاصة السعوديون والكويتيون ساهموا في زيادة نسب الإشغال بالمطاعم السياحية خلال شهر مارس الجارى.