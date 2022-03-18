عاجل: لاتفيا وإستونيا وليتوانيا تطرد 10 دبلوماسيين روس
لاتفيا تقول إن هذه خطوة منسقة
كتب:
محمد البلاسي
04:10 م | الجمعة 18 مارس 2022
القوات الروسية في أوكرانيا
قالت وزارات خارجية دول البلطيق الثلاث إن لاتفيا وإستونيا وليتوانيا طردت عشرة دبلوماسيين روس، حيث طردت ليتوانيا أربعة دبلوماسيين، بينما طردت كل من لاتفيا وإستونيا ثلاثة لدى كل منهما.
طرد الدبلوماسيين كان منسقًا
وأفادت وكالة «رويترز» أن طرد الدبلوماسيين يأتي في «خطوة منسقة» فيما يتعلق بممارسة «أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي»، مع الأخذ في الاعتبار العملية الروسية في أوكرانيا، حسب ما كتبه وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيكس.
وقالت وزارة الخارجية الإستونية، في بيان، إنها طردت دبلوماسيين لأنهم «قوَّضوا بشكل مباشر ونشط أمن إستونيا، ونشروا دعاية تبرر العمل العسكري الروسي». وأضافت أن عمليات الطرد تمت «تضامنًا مع أوكرانيا».