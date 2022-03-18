عاجل: لاتفيا وإستونيا وليتوانيا تطرد 10 دبلوماسيين روس

قالت وزارات خارجية دول البلطيق الثلاث إن لاتفيا وإستونيا وليتوانيا طردت عشرة دبلوماسيين روس، حيث طردت ليتوانيا أربعة دبلوماسيين، بينما طردت كل من لاتفيا وإستونيا ثلاثة لدى كل منهما.

طرد الدبلوماسيين كان منسقًا

وأفادت وكالة «رويترز» أن طرد الدبلوماسيين يأتي في «خطوة منسقة» فيما يتعلق بممارسة «أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي»، مع الأخذ في الاعتبار العملية الروسية في أوكرانيا، حسب ما كتبه وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيكس.

وقالت وزارة الخارجية الإستونية، في بيان، إنها طردت دبلوماسيين لأنهم «قوَّضوا بشكل مباشر ونشط أمن إستونيا، ونشروا دعاية تبرر العمل العسكري الروسي». وأضافت أن عمليات الطرد تمت «تضامنًا مع أوكرانيا».