بايدن يمنح الضوء الأخضر لانتشار قوات أمريكية في دول البلطيق

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أجاز إرسال قوات وعتاد إضافيين لدعم دول البلطيق، ولا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوأ، موضحًا أنه يرى تصعيدًا كبيرًا للعمليات العسكرية الروسية شرقي أوكرانيا، وستدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

بايدن: الدفاع عن الحرية سيكون له ثمن في الداخل

وأضاف «بايدن»، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، وجهه للشعب الأمريكي والمجتمع الدولي، أنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدفاع عن الحرية سيكون له ثمن في الداخل أيضا، بينما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية.

تجنب السيناريو الأسوأ

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أنه إذا مضت روسيا في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية، ونراقب عن كثب إمدادات الطاقة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعطل، كما أن حلفاء واشنطن متحدون في معارضة العدوان الروسي والدفاع عن حلف شمال الأطلسي، ولا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوأ، وسنحكم على روسيا بأفعالها لا بأقوالها، ونأمل أن تظل الدبلوماسية ممكنة.