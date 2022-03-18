مسلسل أبو العروسة الحلقة 36.. القبض على «داود» والصلح بين مريم وعبير

شهد مسلسل أبو العروسة الحلقة 36 التي عرضت أمس، تطورات في الأحداث، إذ جرى القبض على «داود» الذي يؤدي دوره الفنان أحمد صيام، وابنه «طارق» الفنان محمود حجازي، بعد اكتشاف بيعه للحوم فاسدة في السوبر ماركت الذي يملكه، لكن يفرج عن الابن طارق، فيما يظل الأب محبوسًا على ذمة التحقيقات.

الصلح بين مريم وعبير

كما شهد مسلسل أبو العروسة الحلقة 36، الصلح بين «مريم»، التي تؤدي دورها ديانا هشام، وبين والدتها «عبير» الفنانة نيرمين الفقي، بعد اتهام «مريم» لوالدتها بأهمالها لها، لتعترف الأم بخطأها في حق ابنتها وطليقها «جابر».

العلاقه بين عايدة وصفاء

من ناحية أخرى، بدأت العلاقة بين «عايدة»، التي تجسد دورها الفنانه سوسن بدر، والفنانة وفاء صادق التي تؤدي دور «صفاء»، تصبح أفضل بعد إنقاذ ابنة عايدة لابن صفاء أثناء تعبه.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3

يعرض مسلسل «أبو العروسة 3» يوميا من السبت إلى الأربعاء، عبر قناة dmc في تمام الثامنة مساءً، ويعاد 2 صباحا و12:30 ظهرا، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في 8 صباحا و4 عصرا.

ومسلسل أبو العروسة، بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ولاء الشريف، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وفاء صادق، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي، إذ يناقش عدد من القضايا التي تواجه الأسرة المصرية المتوسطة، من مشاكل الأبناء وقت الدراسة والجامعة، وبعد زواجهم، من خلال العديد من المواقف التي يتخللها عدد من المشاهد الكوميدية.

تصدر مسلسل أبو العروسة التريند

يذكر أن مسلسل أبو العروسة، تصدّرت عدد من مشاهده في الجزء الثالث «تريند»، موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما حققت العديد من ردود الأفعال الإيجابية، ونالت إشادات الجمهور ورواد السوشيال ميديا، خاصة المشاهد التي تعتمد على كوميديا الموقف، التي تضم سوسن بدر مع زوجها سيد رجب.