مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القضاء على أحد العناصر الإجرامية، عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات انتهت بمصرعه، بعد أن حدد البحث الجنائي، مكان تواجده بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، مطلوب ضبطه وإحضاره، في قضايا «استعراض قوة- سلاح وذخائر- تبديد- ضرب- إتلاف»، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

جهود وزارة الداخلية

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تبادل إطلاق النيران مع العنصر الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة مكان المذكور، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع العنصر الإجرامي عن مصرعه، وعُثر بحوزته على «بندقية آلية- طبنجة- 7 خزينة آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الشابو».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.