حقيقة تعرض مصر لعاصفة ترابية عنيفة وظاهرة جوية نادرة الحدوث

منذ ساعات أعلنت الأرصاد، وجود منخفض ينقل الأتربة والعواصف أقصى غرب أفريقيا وينقل كمية كبيرة من الأتربة إلى أوروبا؛ مما جعل الحديث يكثر خلال الساعات الماضية عن تعرض مصر لظاهرة نادرة الحدوث وقدوم عواصف ترابية عنيفة، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدورها علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على ما يتم تداوله، موضحة حقيقة تعرض مصر لظاهرة جوية نادرة الحدوث وقدوم عواصف ترابية شديدة لم تحدث من قبل.

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ترابية نادرة الحدوث

وأكدت «منار»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هذه العواصف لن تتأثر بها مصر تماما، مشيرة إلى أن هذه العواصف تضرب الجزائر والمغرب وتتحرك لتتجه إلى دول أوروبا؛ ليحدث بها العواصف الترابية العنيفة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 21 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 14.