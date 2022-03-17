«الأرصاد» توضح أخبار الطقس اليوم وتحذر المواطنين من تخفيف الملابس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم، إذ ستشهد عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ما بين 2 و4 درجات، مضيفة أن التحسن الطفيف في الحالة الجوية نتيجة لمرور المنخفض الجوي البارد الذي تأثرت به البلاد منذ الخميس الماضي، واتجاهه شرقا.

وأوضحت «الأرصاد» عن أخبار الطقس اليوم، أنه بداية من اليوم سيكون هناك تحسنًا في درجات الحرارة، إذ أن مرور المنخفض الجوي البارد ساعد على وجود ارتفاع نسبي وتدريجي فى حالة الجو، وسيستمر ذلك التحسن حتى الأحد المقبل، حيث يسود طقس معتدل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وحتى شمال الصعيد، فى حين يسود طقس مائل للبرودة على شمال الوجه البحري، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الغربية والشرقية من البلاد، مع وجود اعتدال كبير فى سرعات الرياح، ما يسمح بممارسة الأنشطة والملاحة البحرية، على البحرين الأحمر والمتوسط.

«الأرصاد» توضح أخبار الطقس اليوم

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا سنشهد ارتفاعا نسبيا مؤقتا فى درجات الحرارة لمدة ثلاثة أيام، وبداية من الأحد المقبل، سنشهد عودة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وشمال الوجه البحري، وهى أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى حالة من الاضطربات الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، ويوم الاثنين المقبل، ستعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى، لهذا يجب الحذر والاستمرار فى ارتداء الملابش الشتوية نظرا لوجود الكثير من التغيرات في الحالة الجوية، وذلك في إطار أخبار الطقس اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 19 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 16 09

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 19-10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 16 09

رفح 15 08

رأس سدر 18 10

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 19 13

كاترين 13 01

الطور 20 11

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 19 10

بني سويف 19 09

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 25 010

أسوان 26 10

إدفو 24 10

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 21 08

شلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 15