توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. التقلبات الجوية تعود قريبا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار التحسن التدريجي والنسبي في درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، فى حين يكون شديد البرودة ليلا، كما يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق المودية إلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومدن القناة، مع وجود نشاط للرياح الشمالية على السواحل الغربية ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ طقس الجمعة سيكون دافئ وغائم جزئيا، على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبردودة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار تكون الشبورة، ونشاط للرياح المتقطعة وغير المثيرة للرمال والأتربة، حيث ترتفع درجات الحرارة بين 2 لـ5 درجات على جميع محافظات الجمهورية.

ومع بداية الأحد المقبل، تتوقع الأرصاد الجوية، عودة التقلبات الجوية في حالة الطقس، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، مصحوبة بأمطار متوسطة الشدة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مع زيادة نشاط الرياح الشمالية الشرقية المتقطعة على السواحل وجنوب سيناء، في حين يسود طقس دافئ على القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد ووجنوب سيناء، ومائل للبرودة على السواحل، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 14.