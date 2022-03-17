تحسن نسبي في حالة الطقس.. وتحذير مهم من «الأرصاد» بشأن الخروج ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ الطقس سيبدأ في التحسن من اليوم الخميس، ولمدة 3 أيام مقبلة ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، وتصل إلى 22 على القاهرة يومي الجمعة والسبت، كما أوضحت أنّه بداية من اليوم ولمدة 24 ساعة، سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على أنحاء الجمهورية كافة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ البلاد تشهد طقس معتدل الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تسجل 19 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 20 درجة، في حين يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وتسجل 17 درجة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد ليصل إلى 26 درجة، بزيادة نحو 5 درجات عن أمس الأربعاء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجة الحرارة تشهد انخفاضا مع بداية ساعات الليل، حيث تتراوح بين 9 لـ10 درجات مع بداية ساعات الليل، لهذا يجب عدم الانخداع في التحسن النسبي المؤقت أو في ارتفاع درجات الحرارة، حيث نعيش في فترة تقلبات جوية متغيرة، لهذا يجب الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، خاصة عند الخروج ليلا.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 19 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 16 09

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 19-10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 16 09

رفح 15 08

رأس سدر 18 10

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 19 13

كاترين 13 01

الطور 20 11

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 19 10

بني سويف 19 09

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 25 010

أسوان 26 10

إدفو 24 10

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 21 08

شلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 15