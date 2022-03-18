ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة: اكتبها لكل مشتاق «فيديو»

نشرت ميرهان حسين عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو جديد لها وهي تؤدي مناسك العمرة وظهرت خلال الفيديو وهي داخل الحرم المكي ترتدي جلبابا وحجابا وكمامة، معلقة بكلمات داخل الفيديو قائلة: «يا رب اكتبها لي تاني ولكل مشتاق، الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى».

كما علقت ميرهان حسين علي الفيديو قائلة: «جمعة مباركة عليكم.. يا رب اكتبها لي تاني أعوام عديدة وأزمنة مديدة واكتبها لكل من اشتاق إليها واكتبها لكل حبايبي ولكل اللي بيتمناها.. اللهم تقبل مني واكتبها لي تاني يا رب قريب عاجلًا غير آجل».

ميرهان حسين: ربنا هو اللي هيحاسبني

وأضافت ميرهان حسين: «قبل ما تقولوا يا طاهرة يا شريفة أنا بقول أنا بشر والبشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون وربنا قال إلا من أتى الله بقلب سليم.. وربنا هو العالم بقلبي ونفسي وأعمالي ما ظهر منها وما بطن وهو اللي هايحاسبني.. اللهم تقبل مني».

أعمال ميرهان حسين

وعرض لميرهان حسين، مؤخرا مسلسل نقل عام، أمام مجموعه من نجوم الفن أبرزهم، محمود حميدة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، والراقصة دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب،العمل من تأليف عدد من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.

كما عرض أيضا مؤخرا لميرهان، مسلسل نصيبي وقسمتك، حيث يعتبر تجربة البطولة المطلقة الأولى لها من خلال حكاية «وانسى روحي وياك»، ونالت ميرهان إشادات عديدة من الجمهور والنقاد.