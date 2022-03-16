«الزراعة»: توريد القمح للحكومة في بداية أبريل المقبل

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه بعد 35 يومًا سيبدأ حصاد محصول القمح المحلي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة كانت سباقة من خلال إعلان سعر القمح في نوفمبر الماضي قبل الموسم الحالي، ليصبح السعر 820 جنيهًا مع تحديد خرائط زراعة القمح حسب قدرة كل محافظة، مبينًا أنه جرى زيادة 240 ألف فدان لزراعتها بالقمح، وبلغ الإجمالي 3 ملايين و656 ألف فدان هذا العام.

زيادة المساحات المرزعة

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك توسعًا أفقيًا في الأراضي الجديدة، موضحًا أنه تم استخدام الأصناف عالية الإنتاج.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه سعيد بقرار الدولة بإضافة حافز لتوريد محصول القمح سعره 65 جنيهًا، لتصبح الزيادة 165 جنيهًا للأردب الواحد، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر حافزًا إضافيًا وتسعير مرضٍ للفلاح، لافتًا إلى أن وجود أماكن جمع قريبة للفلاح تسهل عملية الجمع إلى جانب زيادة الصوامع الخاصة بتخزين القمح وهي آمنة.

بداية توريد القمح في أبريل المقبل

وأكد أن وزير التموين أمر ببداية توريد القمح في مطلع أبريل للأماكن المعدة لاستلام القمح، موضحًا أنه صدر قرار لتوريد كل فدان 12 إردبًا من القمح وهذا قرار جيد للحكومة المصرية للحفاظ على سعر رغيف العيش، مؤكدًا أنه رغم رفع سعر الإردب إلا أن سعر الخبز مازال يحتفظ بسعره الحالي، لافتًا إلى أن هناك 170 منفذًا تابعًا لوزارة الزراعة و21 سيارة متنقلة جاهزة لجمع القمح.