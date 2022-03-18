بمشاركة شيماء المغربي.. عمر كمال يطرح أوبريت «ست عظيمة» (فيديو)

طرح مؤدي المهرجانات، عمر كمال، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، أوبريت «ست عظيمة»، والذي يشاركه بالغناء فيه الطفل محمد أسامة والمطربة شيماء المغربي.

وتقول كلمات الـ«أوبريت»

أمي طيبة

وحب صافي بدون مقابل أو ضريبة

أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبة

ياما سهرت جنب مني تداوي أي وجع ألمني

وعمرها ما في يوم سابتني

تملي مني كانت قريبة

عمر كمال يروِّج لـ«ست عظيمة»

وطرح عمر كمال، منذ أيام، بوسترات الـ«أوبريت»، وعلَّق قائلاً: «استنوا خلال أيام كليب أوبريت (ست عظيمة) على جميع القنوات»، بعدما قال قبل أيام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ان الأغنية هدية لكل الأمهات بمناسبة عيد الأم، حيث نشر صورة تجمعه بشيماء المغربي ومحمد أسامة، مُعلقًا عليها بقوله: «هدية لكل الأمهات في عيد الأم».

أغنية «إنتي قلبي»

يذكر أن عمر كمال وشيماء المغربي شاركا مؤخرًا في أغنية «إنتي قلبي»، والتي احتفل بها كمال منذ أيام لتحقيقها 30 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام المصري، ألحان على صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو.

وخضع عمر كمال، منذ أيام، للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، بعد قرار وقفه عن الغناء، وقدم اعتذارًا إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، عما بدر منه وتسبب في إيقافه، لتقبل النقابة اعتذاره ويتم رفع إيقافه.