خط ساخن للإبلاغ عن مخالفات احتكار السلع وجشع التجار بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بتكليفات القيادة السياسية، بشأن إحكام السيطرة على الأسواق، وضبط منظومة الأسعار، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البعض احتكار السلع الأساسية، ومنع التجار من التلاعب في الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين.

وقال محافظ البحيرة، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص الخط الساخن على رقم 114 للإبلاغ عن جشع التجار أو احتكار السلع، موجهاً بضرورة الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وتوفير السلع الضرورية والاساسية بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على المخزون السلعي.

إقامة معارض «أهلاً رمضان» بجميع مدن البحيرة

كما وجه محافظ البحيرة بالتوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على قيام مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والزراعة، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز.

ووجه «آمنة» بضرورة توافر كافة السلع بالمواصفات والاشتراطات والأسعار المقررة وردع المخالفين، وحصر احتياجات المحافظة من المنافذ، كمواقع ثابتة، بما يتناسب مع الحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ البحيرة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وحازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق.

وقام اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، بتكريم المهندس مجدي الخضر، مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المديرية، نظراً لجهودهم في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.