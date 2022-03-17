التموين: عرض الأسعار على القيادة السياسية يوميا.. وإعلان سعر الخبز السياحي الأحد

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة نجحت في تخصيص 8000 منفذ ضمن معرض «أهلا رمضان»، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه وزارة التموين بضخ 300 سيارة محملة بالمواد الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية، بتخفضيات تصل إلى 30%، موضحًا أن معرض بنها شهد إقبالًا غير عادي أمس وخصومات عالية.

تنسيق مع السلاسل التجارية

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الخميس، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن وزير التموين طالب بالاستعداد قبل شهر رمضان الكريم، وتم التنسيق مع شركات الدقيق والمكرونة والسلاسل التجارية، وأمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بافتتاح «أهلا رمضان» في المحافظات قبل افتتاحه نهاية مارس الجاري في أرض المعارض.

إعلان سعر الخبز السياحي الموحد بداية الأسبوع المقبل

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من الأرز والسكر، وهناك تأمين للقمح حتى ديسمبر المقبل، وتم منع تصدير الفول، والبقوليات، والعدس والمكرونة، لتأمين احتياجات المواطن المصري أولا، على أن يتم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي الموحد الأحد المقبل.

عرض الأسعار يوميا على القيادة السياسية

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن جميع الأسعار تعرض يوميًا على القيادة السياسية قبل الساعة 11 حيث يتم عرض أسعار سوق العبور، و6 أكتوبر ومقارنتها مع الغرف التجارية، موضحاً أن الدقيق انخفض أكثر من 600 جنيه في السوق.