اعرف أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

تيسيرا على الناس في ظل غلاء الأسعار الذي شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، طرحت وزارة التموين العديد من السلع والمنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 50% ومن ضمنها الخضروات والفاكهة التي تباع بسعر أقل من الأسواق الأخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية التي تشرف عليها وزارة التموين.

أسعار الخضروات في المجمعات الاستهلاكية

- سجل سعر الطماطم اليوم نحو 5.5 جنيه للكيلوجرام.‏

- وصل سعر الكيلو من البصل الأبيض إلى 3.75 جنيه، بينما سجل سعر الكيلو من ‏‎‏‎البصل الأحمر نحو 4 جنيهات‏‎‏‎.

‏‎- بلغ سعر الكيلو من البطاطس اليوم نحو 6.25 جنيه.‏‎‏‎

- سجل سعر الكيلو من الكوسة نحو 10 جنيهات.

- سعر الكيلو من الجزر نحو 6 جنيهات.‏‎

- سجل سعر الباذنجان الرومى نحو 6 جنيهات، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض نحو 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكيلو من الباذنجان العروس إلى 12 جنيها.‏‎‏‎‏‎‏‎

‏- سجل سعر الكيلو من الخيار نحو 11 جنيها.‏‎‏‎‏‎

- وسجل سعر الكيلو من الفلفل الرومى نحو 11 جنيها.‏‎‏‎

- بلغ سعر الكيلو من الفلفل البلدى نحو 18 جنيها، ووصل سعر الكيلو من الفلفل الألوان نحو 20 جنيها.‏‎‏‎

- سعر الكيلو الواحد من الليمون نحو 11.5 جنيه.

ويبلغ الكيلو من فاصوليا بـ28 ‏‎جنيها.

- بلغ سعر البسلة نحو 11 جنيها.

- سجل سعر كيلو من البلح البرحى اليوم في المجمعات الاستهلاكية نحو 34 جنيها‏‎.

أسعار الفاكهة اليوم

- بلغ سعر الكيلو من الكمثرى اللبناني نحو 25 جنيها.‏‎‏‎

- سجل سعر الكيلو من التفاح الإيطالي نحو 23 جنيها.‏‎

- بلغ سعر الكيلو من اليوسفي السكري 7 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من البرتقال بسرة نحو 7 جنيهات، وبلغ سعر الكيلو من البرتقال البلدى نحو 5 جنيهات.

- تباع الفراولة اليوم بـ13 جنيها.