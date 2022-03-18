تموين أسوان: وفرنا لحوم سودانية حية بسعر 90 جنيها ولا مكان للمحتكرين

قال حسام العربي، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسوان، إن السلع الغذائية متوفرة بكميات وأرصدة كبيرة، بالتنسيق مع الشركات العاملة في المجال الغذائي، من خلال الشركة القابضة والقطاع الخاص، لافتا إلى إقامة معرض رئيسي لـ«أهلا رمضان» بالمحافظة، بأسعار أقل من سعر السوق بـ25%.

26 منفذا للسلع التموينية بمحافظة أسوان

أوضح «العربي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن محافظة أسوان لديها 26 منفذا للشركة المصرية بالإضافة بـ6 معارض توفر جميع المنتجات الغذائية، من لحوم وأرز وسكر ودقيق وزيوت وغيرها، مضيفا أن القوى التنافسية بين شركات القطاع الخاص والحكومي، استفاد منها المواطن المصري، وبدأت المعارض بطرح البلح الأسواني والأسماك والدواجن والبيض يتراوح من 55 إلى 60 جنيها.

لحوم سوادنية بـ90 جنيها للكيلو في منافذ أسوان

وأشار إلى أن المعارض وفرت اللحوم السوادنية المذبوحة في المجازر الأسوانية بأسعار تصل إلى 90 جنيها داخل منافذ المحافظة وحققت توازنا كبيرا في الأسواق، موضحا أن تعليمات الحكومة تؤكد متابعة لحظية من خلال حملات يومية على التجار والمخابز من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ليلا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسوان، أنه من الصعب أن يحتكر تاجر في أسوان أي سلعة غذائية بسبب القرارات الحاسمة من وزارة التموين ومتابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال الحملات التى تضرب بيد من حديد على أي من يحاول استغلال الظروف الحالية أو احتكار أي سلعة.