«التموين»: طرح كميات كبيرة من السلع «الرمضانية وغيرها» فى المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع فى المجمعات الاستهلاكية، تصل إلى 50% عن المعتاد، وبتخفيضات تصل إلى 30%، موضحاً أنّه جرى إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات، تضم السلع الرمضانية ‏وغيرها.

و‏أكد الوزير، خلال اجتماعه بمديرى المديريات فى المحافظات، إنشاء غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض «أهلاً رمضان»، وتوافر السلع بها، مطالباً مديرى المديريات بتخصيص عضو مسئول من كل مديرية لمتابعة ‏المعارض الرمضانية، وضخ السلع بها، وكذلك توفير السلع التى يحتاجها المواطنون.‏

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، إنّ وزير التموين والتجارة الداخلية ‏يترأس شخصياً غرفة العمليات فى الوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية ‏بالمحافظات، والتى أُنشئت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين، وأكد أنّه يتلقى يومياً تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن ضخ السلع الحرة الرمضانية.

السكر بـ10 جنيهات ونصف.. والزيت اللتر بـ25.. والأرز بـ10.. والفول بـ7.5.. والعدس بـ11.25.. وكيس مكرونة 400 جرام بـ8 جنيهات

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ«التموين»، إن المجمعات الاستهلاكية موجودة فى كل المحافظات المختلفة فى الإسكندرية والجيزة والصعيد، موضحاً أن السكر بـ10 جنيهات ونصف، والزيت اللتر بـ25 جنيهاً، والأرز الكيس بـ10 جنيهات، والفول بـ7.5، والعدس بـ11.25 جنيه، والصلصة 300 جرام بـ4.75 جنيه، وكيس مكرونة 400 جرام بتكلفة 8 جنيهات، مؤكداً أن التخفيضات من 20% إلى 25%.

وأضاف «خليل» أن هذه الأسعار منخفضة عن الأسعار الأخرى الموجودة فى السوق، وأن القيادة السياسية تعمل على تقديم تخفيضات لمنع التلاعب بالأسعار من التجار، ولفت إلى أن كوبونات العام الحالى يمكن استخدامها بدل الكراتين، إذ إنها تبدأ بأسعار 20 جنيهاً، و50 جنيهاً، و100 جنيه، و200 جنيه، ويمكن صرف غير المقتدر هذا الاحتياج الخاص به من خلال الكوبون، ولا يمكن استبداله للحصول على المال.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هناك انخفاضاً كبيراً فى الأسعار من خلال عدة مبادرات مختلفة، وتعاون جميع السلاسل التجارية الخاصة مع الوزارة لتقديم خدمات وتوفير السلع الأكثر احتياجاً ليصل التأثير للقرى وكل الأشخاص فى مصر فى مختلف المحافظات، ولفت إلى أن وزير التموين طالب باستمرار معارض «أهلاً رمضان» طوال الشهر، وسيتم افتتاح المعرض الرئيسى من 24 مارس حتى 1 أبريل بمشاركة 200 شركة عارضة فى أرض المعارض، بتخفيضات من 20% إلى 25%.

من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة وطفرة كبيرة فى مجال الإنتاج الزراعى وتلبية احتياجات المواطن، وحماية الأمن الغذائى، لافتاً إلى انطلاق مهرجان التمور خلال الأيام المقبلة، بسبب الإقبال الكبير عليها، قُبيل شهر رمضان. وأضاف «القرش»، فى تصريحات أمس، أن هذه الفترة تشهد زيادة فى الطلب على المنتجات الاستهلاكية، وبالتالى فإن الوزارة لديها مجموعة من المنافذ التى توفِّر احتياجات المواطن، مشيراً إلى إطلاق مجموعة جديدة من المنافذ المتحركة لتلبية احتياجات المواطنين فى المناطق التى تكون فى حاجة إلى المزيد من التدعيم.

«الزراعة»: 171 منفذاً ثابتاً لعرض السلع بأسعار مخفضة

وتابع أن للوزارة 171 منفذاً فى جميع المحافظات، جرى رفع كفاءتها، إضافة إلى مجموعة أخرى من المنافذ المتنقلة والأسواق، والتى تشهد تكثيف حجم المعروض والمتاح لتلبية احتياجات المواطنين. وقال: «بعض الأصناف التى عليها طلب كبير مثل التمور وياميش رمضان وغيرها من منتجات رمضان ندعمها فى مثل هذه الأوقات، كما أن الخصومات فى منافذنا تصل إلى 30% مقارنة بسعر السوق، وهو ما يمنح استقراراً واتزاناً كبيراً للأسعار، لتوفير مصادر بديلة للمواطن المصرى».

وأشار إلى أن المدى السعرى لمنتجات المنافذ واسع، وبالتالى يجرى ضمان تباين سعرى كبير لتلبية كل شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن الدولة لديها جهات رقابية متعددة، مثل المعامل المعتمدة دولياً فى الإنتاج النباتى والحيوانى، إضافة إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكل الجهات المعنية التى تحصل على العينات بشكل عشوائى وفحصها للتأكد من سلامتها.

وأشار إلى أنَّ مصر تجاوزت أزمات سابقة ويمكنها تجاوز الأزمات الحالية، مثل إتاحة القمح وتحقيق اكتفاء ذاتى فى منتجات كثيرة، وتصدير الفائض عن احتياجات المواطنين، كما أنها أصبحت الدولة الأولى عالمياً فى تصدير الموالح والفراولة، كما تحتل مرتبة متقدمة فى تصدير البطاطس والطماطم والعنب.

محافظة القاهرة تستعد لإقامة 30 معرضاً وشادراً لمحاربة الغلاء

وفى السياق ذاته، قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة والأحياء، بالتعاون مع الغرفة التجارية، تعمل على إطلاق نحو 30 معرضاً للسلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن قبل دخول شهر رمضان، ومن المقرر استمرارها لما بعد الشهر الكريم، وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك المعارض ستغطى كل أحياء القاهرة، للوصول للمواطن فى أى مكان، وتوفير السلع له بأسعار مناسبة، فى ظل توجيهات محافظ القاهرة وتعليمات الدولة، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تعمل على تشجيع أى مبادرة من السلاسل التجارية والمحلات والجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مناسبة لخدمة المواطن.

وأكد أن المحافظة تتواصل مع كل الجهات المختصة، من أجل إتاحة كل السلع قبل رمضان بأسعار مخفضة، من السكر والزيت والفول والسمن والمكرونة والأرز والبلح، ولوازم الأسرة، وغيرها من السلع، وأوضح أن محافظة القاهرة دعت المواطنين للإبلاغ عن أى شكاوى أو مخالفات، مخصصة الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار والسلع، إذ سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لشن حملات متواصلة لمحاربة الاحتكار والغلاء، والعمل على ضبط أسعار السلع الغذائية فى الأسواق وتوافرها.

كما لفت إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التوسع فى إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء، لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، وتلبية احتياجات المواطنين، وفى سياق متصل، يواصل نواب محافظ القاهرة التنسيق مع الأحياء لمناقشة ومتابعة الاستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك، ودراسة تخصيص أراضٍ وأماكن لإقامة شوادر ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

كما شدد على رؤساء الأحياء ضرورة تكثيف الحملات الدورية، بالتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطرى، للمرور على منافذ والمحلات التجارية لبيع السلع الغذائية، وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مع متابعة إنشاء شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (معاً ضد الغلاء).

وشدد على التنسيق بين الأحياء والطب البيطرى والتموين لمتابعة الحملات على المحلات التجارية والجمعيات التعاونية والسوبر ماركت، لمراجعة أسعار السلع الغذائية، وتاريخ إنتاجها، لمحاربة السوق السوداء، ومراجعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».