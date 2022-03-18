إقبال جماهيري على معارض «أهلا رمضان» في الأقصر.. تخفضيات تصل لـ30%

تواصل معارض «أهلا رمضان» بالأقصر، استقبال المواطنين لليوم الرابع على التوالي بساحة أبو الحجاج وسط المحافظة، بتخفضيات تصل لـ30% وتعرض كافة السلع الغذائية والتموينية والملابس والإكسسوارت واللحوم والدواجن وغيرها من السلع، وسط إقبال جماهيري كبير من المصريين والأجانب.

تخفيضات كبيرة في الأسعار

تقول هويدا جمعة، مشرفة المعارض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المعرض يشهد إقبالا غير مسبوق من المواطنين نظرا لانخفاض الأسعار داخل المعارض، مقارنة بالأسعار الخارجية، بنسبة تصل لـ30% لكافة السلع والمنتجات المعروضة.

وأضافت أن المنتجات متنوعة وتلبي كافة احتياجات المواطنين من كافة السلع وأيضا الملابس والإكسسورات وغيرها من المستلزمات المنزلية، بمشاركة كبار التجار والعلامات التجارية المعروفة.

وأشارت إلى أن أهلا رمضان يفتح أبوابه من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلا والجديد هذا العام معرض عيد الأم ويعرض كافة الملابس الجيدة والأسعار مخفضة جدا.

«الوطن» التقى عددا من المواطنين داخل المعارض، فالبداية تقول عبير هاشم محمد، مواطنة أقصرية، إنها سمعت عن المعرض وتخفيضاته والعروض الجيدة التي يقدمها التجار، وبالفعل عندما جاءت وجدت المعرض يوفر كافة السلع والاكسسورات والملابس بأسعار مخفضة وعروض مغرية.

ويشير علي أبو الفضل، أحد المواطنين، إلى أن المعارض بها كافة السلع التي أحتاجها بأسعار جيدة مقارنة بالأسعار الخارجية.

ويوضح يحيى محمد، أحد المواطنين، أن المعارض تختلف عن الخارج فأسعار السلع في متناول الجميع وكثيرة وجيدة ومتنوعة، وهناك فروق واضحة في الأسعار، توفر في الميزانية المنزلية للمواطن البسيط.

توجيه سلاسل قوافل متنقلة

من جانبه أشار الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر في بيان، إلى أنه بجانب معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى المحافظة، هناك بعض المناطق يتعذر فيها إقامة المعارض، سيتم توجيه سلاسل قوافل متنقلة بواقع 4 سيارات لكل سلسة محملة بكافة السلع الأساسية واللحوم والمجمدات، بخلاف مشروع جمعيتي الذي يتنشر في كافة أرجاء المحافظة بـ 174 مشروعا سيشارك في السلاسل.

وأكد وكيل التموين أن هناك حملات مكثفة صباحا ومساء لضبط الأسعار بالأسواق بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، ونقوم بمداهمة المخازن غير المرخصة وبالفعل ضبطنا أكثر من مخزن غير مرخص وبها بضاعة غير مفوترة بفواتير تدل على مصدرها وتمت مصادرتها وتحرير المحضر القضائي.