موسكو تعلن عن توافق روسي أوكراني بشأن ابتعاد كييف عن «ناتو»

كشف كبير المفاوضيين الروس فلاديمير ميدينسكي، اليوم الجمعة، عن تقارب بين موسكو وكييف بشأن تخلي أوكرانيا عن رغبة انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وقال ميدينسكي، خلال مؤتمر صحفي، إن «وضع أوكرانيا الحيادي، وعدم انضمامها للحلف الأطلسي، من أبرز النقاط التي بُنيت عليها النقاشات خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى حدوث تقارب كبير بين الطرفين في تلك النقطة.

وأضاف كبير المفاوضين الروس أن الأمور التي تتعلق بتلك النقطة هي فقط ترتبط بـ«الضمانات الأمنية» التي ستقدمها موسكو إلى أوكرانيا بعد تخليها عن فكرة انضمامها إلى الناتو.

غموض بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي

وحول اللقاء المزمع عقده بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شدد ميدينسكي على عدم وجود صياغة وتنسيق اتفاق بين البلدين حول هذا اللقاء، مضيفاً: «لذلك لا يمكننا التحدث حول ذلك حاليًا».

وقال إن «الطرفين في منتصف الطريق بشأن مسألة نزع السلاح في أوكرانيا»، مثمنًا النتائج التي أحرزتها المفاوضات في ذلك الشأن، لكنه لفت إلى أنه ليس مخولاً بالحديث عن المحادثات التي لا تزال في منتصف الطريق.

أوكرانيا لا تعترف بوجود «نازيين جدد» لديها

وعبَّر ميدينسكي، عن أسفه الشديد من رفض أوكرانيا «الاعتراف بوجود أي تشكيلات نازية في أراضيها»، واصفًا موقفها بالغريب، قائلاً: «لا تريد أوكرانيا الاعتراف بوجود وتدريب تشكيلات مسلحة نازية فوق أراضيها، وتتجاهل تلك الحقائق المؤكدة، على الرغم من إطلاق أسماء قاداتهم على كبرى شوارعها»، وفقا للموقع الروسي.

وأكد رئيس المفاوضين الروس أن تلك المسألة لم يتم الانتهاء منها بعد، وستتم العودة إليها ومناقشتها مجددًا، نظرًا لأهميتها البالغة لدى المتضررين من وجود هؤلاء النازيين والذين جلبتهم الحرب العالمية الثانية»، على حد تعبيره.

وتتمسك روسيا بضرورة إبعاد حلف «ناتو» عن أوكرانيا، كأحد أهم شروط إنهاء العملية العسكرية التي أعلنتها خلال الأيام الماضية، حيث تعد مساعي انضمام كييف لعضوية الحلف السبب الرئيسي في التحرك العسكري الروسي.