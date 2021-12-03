«الرعاية الصحية»: نتعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية خلال ساعات من تقديمها

قال الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن أي منظومة صحية عالمية لها ذراع طبي علمي إكلينيكي لضبط وتنظيم الأداء الطبي.

متابعة عمل كل مستشفيات الجمهورية

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نستهدف أكثر من 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، حتى تتبع كل المستشفيات هذه المنظومة، ونعمل على وضع سياسات منتظمة وموحدة لها جهة رقابية حتى يحصل كل مريض على خدمة صحية متقدمة ومتساوية حتى نصل إلى منظومة صحية عالمية».

متابعة تدريب الفرق الطبية

وتابع رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجلس سيتابع تدريب وتثقيف الأطباء والهيئات المعاونة، والبروتوكولات العلمية والتأكد من أنها تُنفذ على أكمل وجه، إلى جانب متابعة الضوابط والمضاعفات والوفيات والأخطاء الطبية للوصول بالمريض المصري إلى أعلى مستوى من مستويات الأمان وجودة الخدمة.

وأكد مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة: «سنتكاتف جميعا لتقديم الخدمة التي يرتضيها المريض المصري، وستحصل الهيئة على أحدث التقنية وما توصل إليه العلم، وذلك على مستوى الجمهورية من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطن المصري لأنه هدفنا».

وأشار، إلى أن المجلس يتكون من 10 أساتذة على أعلى مستوى بجميع التخصصات، حيث يشرفون 27 لجنة تخصصية يترأسها شيوخ العلماء، للتعامل مع الأخطاء الطبية والمضاعفات، وسيتم مناقشة هذه المشكلات خلال ساعات من التقدم بالشكوى، وسيتم الرد عليها سريعا، لأن بعض الحالات تستوعب التدخل السريع.