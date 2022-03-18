تتفوق على الأمريكية.. دراسة مصرية مناظرة في نسب نجاح جراحات العمود الفقري

كشف الدكتور هاني عبدالجواد، أستاذ مساعد العظام بطب الأزهر، تفاصيل دراسة مصرية تفوقت على أخرى أمريكية مناظرة في نسب نجاح جراحات اعوجاج العمود الفقري، قائلا إن الدراسة ركزت على الأطفال المصابة باعوجاج عمود فقري خطير أي من 90% لأعلى، ويبلغ عمرهم أقل من 10 سنوات.

نسبة النجاح 99%

وأضاف «عبدالجواد»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن اعوجاج العمود الفقري جراحات شائعة ونسبة نجاحها 99% إذا أجريت بواسطة شخص متخصص.

الاعوجاج يؤثر على التنفس

وأشار إلى أن الدراسة استهدفت الأطفال التي تعاني من اعوجاج من 90 لـ 130 درجة، وهو اعوجاج كبير يؤثر على وظائف التنفس، لدرجة أن بعض الأطفال يصابون بفشل في التنفس ولا نستطيع إجراء عملية لهم.

نسبة المضاعفات «رهيبة جدا»

وأوضح أنه من المتعارف عليه في العالم أن الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات ويعاني من الاعوجاج يجرى له عملية «تطويل»، وذلك بوضع مسامير أعلى وأسفل العمود الفقري وبينهما شيء يساعد على تطويل الطفل مع مراحل نموه، مؤكدا أن نسبة المضاعفات في الحالات الخطيرة «رهيبة جدًا» نظرا لنتيجة خطورة الحالة وضعف نظام التثبيت في جراحات التطويل.

نسبة التصليح 44%

ولفت إلى أن هناك عدة مراكز متخصصة في أمريكا أجرت دراسة ووجدت أن نسبة المضاعفات 88% والطفل يتعرض لعدة عمليات، وتكون نسبة عمليات التصليح متوسطة 44%.

التأثير على النمو الذهني

وأفاد بأن دخول الطفل البالغ من العمر 8 سنوات لعدة عمليات، بأن التخدير يؤثر على النمو الذهني والمخ وفقا لدراسات كثيرة، كما يشكِّل ذلك معاناة كبيرة لأهل الطفل، «شغل الأسرة يروحوا العمليات مع الطفل».