تفاصيل جديدة بفضيحة السترات الواقية للأوكرانيين.. سرقها أمريكان

في لحظة تفاعل مع الأزمة، وهدوء يسود الأجواء ليلاً، اقتحم ملثمون مقر اللجنة الأمريكية للمجلس الأوكراني «يو سي سي أي»، وسرقوا أكثر من 400 سترة واقية من الرصاص كان من المقرر تقديمها إلى الكوادر الطبية والخدمية في أوكرانيا، وفقاً لصحيفة «حقائق» الأوكرانية.

كاميرات المراقبة تحل اللغز

الصحيفة كشفت تفاصيل عملية السطو التي وقعت بمبنى المنظمة غير الربحية، والتي يوجد بها ضباط أمريكيين من أصل أوكراني، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة من متجر قريب، سجلت محاولة السرقة تلك.

وقالت الصحيفة الأوكرانية إن ثلاث شاحنات صغيرة اقتربت من المبنى، ونزل منها رجال مقنعين، وغادروا بصناديق سترات واقية من الرصاص، والتي كانت مخصصة للعاملين في المجال الطبي والإنساني والمتطوعين في أوكرانيا.

سرقة السترات الأمريكية قبل وصولها للأوكرانيين

بداية القصة عندما أعلنت الشرطة الأمريكية عن منح أوكرانيا ما بين 300 و400 سترة واقية من الرصاص تبرع بها شرطيين أمريكيين للمساهمة في حماية المشاركين في العملية العسكرية ضد روسيا، وفقا لصحيفة «إندبندنت عربية».

وبحسب الصحيفة، أعلنت شرطة نيويورك أنها سلمت السترات إلى اللجنة الأمريكية للمجلس الأوكراني «يو سي سي أي»، مشيرة إلى أن بعض الضباط الأمريكان من أصل أوكراني، والقادمين من جنوب مانهاتن، سرقوا تلك المساعدات قبل وصولها ليد الأوكرانيين.

وقالت الناطقة باسم شرطة نيويورك في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، إن عملية السطو تلك لم يتم توقيف أحد فيها حتى اللحظة، ولازالت التحقيقات مستمرة.

الوكالة الأمريكية: لا نعلم السارقين

ومن جانبها، قالت المنظمة الأمريكية للمجلس الأوكراني إن تلك السترات، والتي قُدّمت من شرطة جزيرة لونج أيلاند في نيويورك، الأسبوع الماضي، جرى سرقة ثلثها، لكنها نفت معرفتها بالأشخاص الفعليين المسؤولين عن تلك الجريمة، ولا الدوافع التي أدت بهم إلى ذلك، غير أن العديد من وسائل الإعلام والنشطاء الأوكرانيين أكدوا أن المسؤول عن الحادث هم الضباط الأمريكيين المنحدرين من أصل أوكراني والعاملين بالوكالة.