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مدحت العدل رئيسًا لجمعية المؤلفين والملحنين

كتب:

محمود الرفاعى
09:40 م | الجمعة 18 مارس 2022
مدحت العدل

مدحت العدل

جدد أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، ثقتهم في مدحت العدل رئيسًا للجمعية، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة في ساقية الصاوي بالزمالك.

وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات من جمع الأصوات حتى الساعة السابعة، بحضور ما يقرب من نصف أعضاء الجمعية العمومية.

وتنافس على منصب الرئيس، أربعة أسماء فنية، هم: الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

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