مدحت العدل وعلا رشدي وهدى الإتربي ضيوف «It’s Show time» على «CBC» غدا

يحل عدد من نجوم الفن، ضيوفا على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، غدا السبت الموافق 29 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء.

هدى الإتربي تكشف كواليس الجزء الثاني من «ماما حامل»

تتحدث النجمة الشابة هدى الإتربي، خلال الحلقة، عن آخر أخبارها في السينما والدراما، حيث تستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم «ماما حامل»، فضلا عن المشاركة في فيلم «على ما تفرج» الذي يناقش مشاكل وأحلام الشباب.

نجوم فيلم «تماسيح النيل»

ومن العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، التقت كاميرا It’s Show time، كلا من الفنان خالد الصاوي، مصطفى خاطر، محمد جمعة، هنادي مهنا، لمى كتكت، وسوزان نجم الدين، وممثل «مسرح مصر» مصطفى بسيط، للحديث عن كواليس العمل.

وعلى هامش المعرض الذي أقامته الفنانة ريم العدل، لرسماتها، وشهد حضورا كبيرا من المشاهير والشخصيات العامة، التقت عدسة «it's showtime»، بالفنانة ريم العدل، داخل المعرض، لتتحدث عن هذا المشروع وكواليس تحضيره، وأيضا مع السيناريست مدحت العدل.

كما يتحدث عدد من الفنانين وصناع مهرجان ميدفيست في دورته الرابعة، عن الفكرة العامة للحدث وأبرز فعالياته.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم «لعبة شيطان»

كما يقدم البرنامج تغطية خاصة من العرض الخاص لفيلم «لعبة شيطان»، فضلا عن لقاءات مع أبطال وصناع مسرحية «زقاق المدق» عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وتقوم بالبطولة الفنانة دنيا عبدالعزيز، وإخراج عادل عبده، وأشعار وكتابة محمد الصواف.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صوره وأشكاله، وكل ما يحيط به من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد البرنامج، الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.