مدحت العدل: السيسي يقدر الفن.. وإنجازاته كانت محتاجة 50 سنة

أعرب الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن فخره واعتزازه بالأداء الذي قدمه كورال جامعة حلوان اليوم، في جامعة كفر الشيخ أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده كلية الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وصل لحكم مصر وكل شيء كان «تحت الصفر»، وبدأ بالعمل وفق فقه الأولويات، متابعا: «فخور جدًا إن كل حاجة الرئيس السيسي بيعملها بتبقى مدروسة وفي وقتها».

مصر أصبحت دولة محورية

وأضاف «العدل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر على الصعيد الخارجي أصبحت دولة محورية بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملف الخارجي، مذكرًا المواطنين بالأزمات التي كانت في مصر قبل ذلك، فما قام به الرئيس السيسي، مستطردا: «حاجات تحتاج 50 سنة، وشال قانون الطوارئ اللي ما اتشالش من مصر من 60 سنة».

السيسي يشجع الفن والمواهب

وأشار الكاتب والسيناريست، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن قيمة الفن حينما حيا الفنانة الراحلة فاتن حمامة قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية؛ فالإنسان العظيم يصبح محبًا للفن، مؤكدًا أن الرئيس رجل مصري حتى النخاع، ونادى باستخراج المواهب وشجع الفن؛ لأنه يمثل القوى الناعمة المصرية، لافتًا إلى أن وجود الرئيس اليوم في جامعة كفر الشيخ رد على القوى الظلامية.

تلحين أغاني دون تقاضي مبالغ مالية للشباب الموهوب

وأردف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أنه سعيد وفخور بالرئيس السيسي، والمبادرات التي يقوم بها، كما أنه تواصل مع عدة وزارات لاكتشاف المبدعين خارج مصر، مشيرًا إلى أن «مصر إن شاء الله هتبقى قد الدنيا»، لافتًا إلى أنه على استعداد للتبرع بتلحين أغاني دون تقاضي مبالغ مالية للشباب الموهوب «أنا كمان هساعد».