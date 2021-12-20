مدحت العدل يعلن اعتزاله كتابة الدراما الرمضانية.. «فيديو»

أعلن السيناريست الدكتور مدحت العدل، اعتزاله الكتابة للدراما الرمضانية في السنوات المقبلة، مؤكدا أن المسلسلات ذات الحلقات الثلاثين ترهقه، مشيرا إلى تركيزه فى الأعمال المسرحية.

مدحت العدل يعلن اعتزال الكتابة في رمضان

ظهر الدكتور مدحت العدل، في لقاء تليفزيوني ببرنامج «the insider بالعربي»، وقال «أنا اعتزلت الكتابة في رمضان، لأن الـ30 حلقة بالنسبة لي بقيت حاجة صعبة جدا».

وكشف العدل عن أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية كوكو شانيل، لديه عدد من المسرحيات التي سينطلق تصويرها خلال الفترة المقبلة، منها على سبيل المثال مسرحية مارلين مونرو وفيتا ورابعة العدوية.

وأوضح أن هناك عددا آخر من الكتاب، الذين يشاركون في كتابة عدد من المسرحيات، منهم مريم نعوم وتامر حبيب.

مسرحية كوكو شانيل

يذكر أن مسرحية كوكو شانيل من بطولة شيريهان وهاني عادل وتامر حبيب وإنجى وجدان وحنان يوسف وأيمن القيسوني، وسليم سليمان وهاني إبراهيم وعدد آخر من الفنانين.

وعادت شيريهان بهذا العمل إلى الجمهور، بعد غياب دام لفترة طويلة، لكنها قررت العودة مرة أخرى، من خلال هذا العمل المسرحي الذي جرى تصويره وعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وبالفعل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ولكن لم يتم عرضها على خشبة المسرح للجمهور حتى الآن.

كما يعمل مدحت العدل خلال هذه الفترة، على مسلسل حتى لا يطير الدخان، قصة إحسان عبد القدوس.