مدحت العدل: نفتقد كتاب مسرح بحجم لينين الرملي وسعد الدين وهبة

أكد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، على أهمية دور المسرح، لافتًا لوجود أزمة في المسرح والسينما والدراما، لوجود أزمة في النص، مؤكدا أن الوسط افتقد كاتبا مسرحيا بحجم لينين الرملي ونعمان عاشور وميخائيل رومان ويوسف إدريس وسعد الدين وهبة، والذين أحدثوا فترة التوهج المسرحي منذ الستينات وحتى الثمانينيات.

وأوضح «العدل»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه الأسماء أصبحت غير موجودة، وأن الوجود المسرحي العام حاليًا غير مؤهلا، وأنه لم تعد هناك حالة مسرح، ولم يعد هناك تفاعل، واختفت التنافسية، معتبرًا أن ما حدث بالمسرح هو جزء من حالة عامة لها علاقة بالاقتصاد والاجتماع وتصدير فكرة الفن الحرام، والتي تسببت في أزمات لمجالات متعددة.

المسرح تقدر تعمله في كل حتة

وقدم «العدل»، تحية للفنان أشرف عبدالباقي، على مبادرته لتقديم مسرح مصر، وعمل حراكا في هذا المجال، مشددًا على أهمية الضحك وأهمية وجود المسرح «المسرح هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعملها في الشارع وفي القرية والمدرسة وفي كل حتة».

وذكر مدحت العدل ما حدث بينه وبين الفنان الراحل نور الشريف، قبل رحيله حيث حمله برسالة ليبلغها لرئيس الجمهورية قائلًأ: «بلغ الرئيس كي يقضي على الإرهاب يجب أن يكون في كل مدرسة في الصيف مسرح وسينما ببلاش للناس لكي تقضي على الإرهاب» مؤكدًا أن ذلك متاحا وأن مصر مليئة بالمواهب وفيها عبدالحليم وأم كلثوم، ويمكن اكتشافهم مرة أخرى.

وشدد على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على المواهب المختلفة وتسليط الضوء على المسرح التجريبي والتجارب المسرحية، التي تٌقام في مصر، كما أشاد بدخول الدولة لإنتاج أعمال فنية مثل مسلسل «الاختيار» بجزأيه وفيلم «الممر».