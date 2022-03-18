«بايدن بـ12 وبوتين بـ35».. تجار التمور يستقبلون رمضان بالسخرية من الحرب

استقبل تجار العطارة بمنطقة وسط البلد، الحالة السياسية على الساحة الدولية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على موسكو عقابا لها، ساخرين من الموقف وتبعاته بطريقتهم الخاصة.

«بايدن» بـ 12 جنيها للكيلو.. و«بوتين» بسعر 35

وفي مسعى لجذب الزبائن، أطلق تجار التمور على بضاعتهم أسماء زعماء سياسيين ترددت أسماؤهم كثيراً في الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، أبرز تلك الأسماء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن، حيث وصل كيلو التمر من صنف «بايدن» إلى 12 جنيها، فيما يعرض «بوتين» بسعر 35 جنيها للكيلو.

ولاقى التصرف تفاعلا واسعا من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذين علقوا على الظاهرة، «بوتين» غلب «بايدن»، وكله بلح.

إطلاق أسماء مشاهير على التمور حيلة معروفة كل موسم.. وليست جديدة على السوق

من جانبه، قال مجدي توفيق، أحد تجار التمور في السوق المحلية، إنَّ إطلاق أسماء مشاهير على أصناف التمور ليست بدعة جديدة، واصفا إياها بالحيلة اللطيفة من البائعين لجلب مزيد من المستهلكين لشراء بضاعتهم، كما يسهل تصنيف أنواع التمور والبضائع عامةً بأسماء مميزة، خاصةً إذا كانت لمشاهير ذائعي الصيت وتتردد أسماؤهم في وسائل الإعلام بكثرة، كالزعماء السياسيين أو حتى نجوم الفن.

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وأضاف «توفيق»، «بيضحكوا على الناس للإقبال على شراء التمور، ومنذ عدة سنوات في أواخر عهد حكم الرئيس مبارك، انتشر في السوق المحلية موضة إطلاق أسماء نجمات السينما والفن على أصناف التمور الجيدة، مثل ليلى علوي، وهياتم، واللاتي كن الأشهر والأبرز وقتها، والغرض من تلك الحيلة هو رواج البضاعة، ليس إلا».

أسعار التمور في السوق المحلية

وعن أسعار التمور في السوق المصرية، كشف أنَّ سعر التمر الشعبي يتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، فيما يبدأ سعر التمور الجيدة، مثل تمور الوادي الجديد وسيوة، من 18 إلى 24 جنيها للكيلو، أما المستوردة فيتجاوز سعر الكيلو 80 جنيه لأصناف السكري والمجدولة.

أسبوع التمور.. للعام الثالث على التوالي في مصر

كما أشار إلى معرض قريب للتمور بأرض المعارض خلال الأسبوع المقبل، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام متواصلة، يعرض فيها التجار بضاعتهم من عدة دول، ويصل عدد الأصناف المعروضة إلى 120 صنف، ولاقى المعرض إقبالا كبيرا من الجماهير على مدار العامين الماضيين، حيث أنَّه يقام هذا الموسم للعام الثالث على التوالي في مصر.ويرى أنَّ أسعار التمور في المعرض أفضل للمستهلك، كما يتم طرح العديد من الأصناف الجيدة والمستوردة والتي قد لا تتوافر في السوق المحلية، مثل تمور العراق والجزائر التي لا تُزرع في مصر، مشيراً إلى أحد تلك الأصناف ليصفه «شبه حبات العنب، ومعسل».