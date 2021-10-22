«الزراعة» في أسبوع.. افتتاح ملتقى التمور الدولي وتنظيم قوافل بيطرية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 61، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 15 الى 21 أكتوبر الجاري.

وأشار الملخص الأسبوعي إلى افتتاح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الملتقى الدولي لتسويق التمور بمحافظة الوادي الجديد.

استقبال وزير الزراعة الأردني

كما استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمين عام وزارة الزراعة الأردنية محمد عيسى الحياري، والوفد المرافق له، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمه لتنمية المراعي.

وترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه، كما بحث وزير الزراعة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، سبل تنسيق الجهود والتعاون في مجال البورصة السلعية، وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم، كما بحث الوزير مع المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن، طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة بأسعار مناسبة، وذلك للقضاء على جشع التجار.

منع التعديات على الأراضي الزراعية

وعقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، لمتابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، كما عقد اجتماعا آخرا لمناقشة الوضع الراهن لسوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل النباتي والحيواني والبيطري، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والأمصال واللقاحات البيطرية للمزارعين والمربيين.

واستضافت مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، والتي استمرت فعالياتها خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة ممثلي أكثر من 27 دولة من أعضاء الهيئة.

حصول 3 باحثين على جوائز الجمعية العلمية الغذائية

وأعلن الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول ثلاثة باحثين من المعهد على جوائز من الجمعية العلمية الغذائية، وتأتي هذه المسابقة في إطار إلقاء الضوء على أهمية دور البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتصنيع الغذائي، كما نظم مركز البحوث الزراعية يوم حقلي لمحصولي الأرز والقطن في محطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

وأطلقت وزارة الزراعة، قافلة بيطرية مجانية بمحافظة المنيا، تضم عددا من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، برئاسة الدكتور محمد حجازي، القائم بتسيير أعمال إدارة المعهد، كما تفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول بالوزارة، محطة البحوث الزراعية بالجميزة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك في إطار رفع كفاءة الأصول التابعة لوزارة الزراعة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

افتتاح أكبر معمل لزراعة الأنسجة

وأعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، عن افتتاح أكبر معمل لزراعة الأنسجة بمركز البحوث الزراعية، وهو أحد المعامل التابعة للمعهد، كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، طلاب السنوات النهائية لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، حيث تم مناقشة مقترحات مشروعات التخرج المزمع إجرائها في المعمل، وبلغ إجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع حوالي 4500 عينة.