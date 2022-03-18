«الملا»: اكتفاء مصر من الغاز يوسع صناعات القيمة المضافة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن «نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووجود فائض فتح آفاقاً كبيرة للتوسع فى صناعات القيمة المضافة، إضافة إلى تنامى نشاط تجارة وتداول الغاز المسال بقوة فى ظل تزايد الطلب العالمى، والذى اعتبرته دول كثيرة أهم وقود أحفورى وانتقالى خلال فترة التحول الطاقى».

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول، اليوم

، مع جون شاندريس، رئيس مجموعة «شاندريس هيلاس» اليونانية المتخصصة فى أنشطة النقل البحرى، حيث استعرضا الفرص الاستثمارية بالقطاع، خاصة فى النقل البحرى وتموين السفن فى ظل رغبة قوية من الشركة فى زيادة نشاطها واستثماراتها بمصر، والتوسع فى نشاط نقل الغاز المسال فى ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية والطلب العالمى المتزايد. وأشار «الملا» إلى المبادرة التى أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط لتموين السفن بالغاز المسال فى إطار التوجه العالمى للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

وأكد «شاندريس» أن المجموعة ترغب فى الاستثمار فى مشروعات إنشاء مستودعات لتموين السفن بالغاز المسال فى إطار مبادرة المنتدى، مؤكداً أهمية الشراكة المثمرة مع قطاع البترول، ومثمِّناً التعاون مع هيئة البترول فى نقل الزيت الخام، إضافة إلى شراكتها من خلال شركة بيراميد للملاحة التابعة لها مع كل من شركات «إيجاس وجاسكو»، وخدمات البترول البحرية فى شركة «إيجل جاس» العاملة فى مجال نقل الغاز المسال.