الملا في ختام «إيجبس 2022»: طرحنا رؤية مصر للاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالي

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النجاح الذي تشهده الدورة الحالية من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول «إيجبس 2022» اكتسب زخمه ونجاحه من تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح هذه الدورة، وأن ذلك هو المعهود من الرئيس الذي يولي دعما قويا ومستمرا لقطاع البترول مما يمكنه من المضي قدما في تنفيذ استراتيجيته للتطوير والتحديث وماتستهدفه من زيادة في الاحتياطي والانتاج وجذب المزيد من الإستثمارات.

رؤية مصرية للاعتماد على الغاز الطبيعي

وأوضح «الملا» خلال الجلسة الختامية للجلسات الاستراتيجية للمؤتمر شهدت ثراء في الحضور والاقبال والعارضين، إضافة إلى الموضوعات التي تناولتها الجلسات والمباحثات خاصة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، حيث طرحت مصر رؤية واضحة للاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالي وهي الرؤية التي اكد عليها الرئيس خلال كلمته بالجلسة الوزارية الأولى وشهدت توافقا عليها لتستفيد منها القارة الأفريقية والدول المثيلة.

وأشار «الملا» الي ان الحضور بالمؤتمر شهدوا توافق الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على مزيد من التعاون استثمارا لما حققه من نتائج عمل وحرصه على الاستغلال الأمثل لثروات الدول الأعضاء والعمل وفق رؤية متكاملة قائمة على التعاون في تحقيق اهداف المنتدى، لافتا إلى أن دور مصر الإقليمي وإمكانياتها يتم استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق المزيد من النجاحات فيما يخص تحويل مصر لمركز إقليمى محوري لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأوضح «الملا» أن الحضور لمس الفرص التى تتيحها مصر ومدي اتساع السوق المحلى والإقليمي التي تعمل مصر فيها، لافتا إلى أن هناك توسعات في مجال شركات الزيوت والمنتجات النهائية باعتبار مصر بوابة أفريقيا حيث يشهد توافدا شركات عالمية كبري مثل «اكسون موبيل وشل وشيفرون وبتروناس» ومن المنتظر انضمام أرامكو السعودية.

استضافة مصر لقمة المناخ COP27

وأشار وزير البترول إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 يواكبه جهود من قطاع البترول لإزالة الكربون من الوقود الاحفوري، حيث سيتم العمل على مشروعات تجريبية بالتعاون مع شركات عالمية والاستفادة من خبراتها والتكنولوجيات التي تقدمها ويشمل ذلك التقاط الكربون واحتجازه.

وأعرب الملا في الختام عن سعادته بما حققه المؤتمر والمعرض من نجاح في ظل الظروف التى يمر بها العالم ممثلة في جائحة كورونا يلقى بمسئولية اكبر على عاتقنا للعمل بقوة على تحقيق المزيد من النجاحات بالتعاون مع شركاء النجاح من مسئولين وشركات عالمية واقليمية ومحلية والذين قدموا جلسات و مناقشات ودراسات ثرية تعطي دفعات قوية للصناعة .