«التعليم»: الدراسة مستمرة في شهر رمضان وفقا للجدول المعلن مسبقا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شهر رمضان مثله مثل باقي شهور العام الدراسي، والدراسة مستمرة بشكل طبيعي وفقا للجدول الدراسي المعلن مسبقًا، لافتًا إلى أن امتحانات الإعدادية وسنوات النقل ستُعقد في موعدها المحدد سلفًا بعد عيد الفطر المبارك.

شوقي: أي خبر لم تعلنه الوزارة رسميًا لا يعتد به

وأوضح «شوقي» في تصريحات تلفزيونية، أن أي خبر لم تعلنه الوزارة رسميًا لا يعتد به وهو مجرد شائعة، مؤكدًا أن الصف الرابع الابتدائي سيبدأ أول امتحان في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتدريبات للصف الأول الثانوي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها ولا جديد عن الجداول والخطط الدراسية المعلنة، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الالتفات للشائعات التي يجري ترويجها، لافتًا إلى أنه سيجري عقد تدريب لطلاب الصف الأول الثانوي على استخدام «التابلت» في الاستعداد للامتحانات وتجريب «السيستم».

شوقي: العام الدراسي الحالي منتظم

وأكد وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الحالي شهد انتظامًا كبيرًا ويتبقى شهر ونصف على الامتحانات النهائية، بما يؤكد نجاح خطة الوزارة.