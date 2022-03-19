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اليوم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لمناقشة استعدادات رمضان

كتب:

أحمد أبوضيف
09:11 ص | السبت 19 مارس 2022
وزير التعليم العالى

وزير التعليم العالى

يجتمع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بعد قليل، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بجامعة الوادي الجديد، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمة أبرزها متابعة انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني، وكذلك الاستعدادات لشهر رمضان 2022، ومتابعة الاستعدادت لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، بجانب متابعة الجاهزية التامة للمستشفيات الجامعية لمواجهة  سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا «كوفيد 19».

اجتماع رؤساء الجامعات

ويحضر الاجتماع كلا من رؤساء الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، ومشاركة الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

المشاركة في التنمية الزراعية 

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الاجتماع سيشهد اليوم، توقيع عدد من مذكرات الاتفاق بين كلا من محافظة الوادي الجديد وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي بالمحافظة لعدد من كليات الزراعة بالجامعات المختلفة لاستصلاحها والمشاركة في عملية التنمية الزراعية، مضيفة أن المجلس سيناقس عدد من التوصيات الناتجة عن اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب الأخير، أبرزها ما يتعلق بالاختبارات الإلكترونية، وكذلك الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2022.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.