من 13 ألف إلى 18 ألف جنيه.. موتسكيلات صيني للنقل الفردي والعمل «دليفري»

شهد سوق بيع السيارات والدراجات البخارية حالة من الانتعاشة فى بيع الدراجات البخارية الحديثه «الموتوسيكلات» خاصة بين الشباب والفتيات، حيث لا يتجاوز سعر بعض الأنواع منه ثمن الهاتف الآيفون، ولجاء الشباب من الجنسيين لشرائها بهدف التنقل الفردي.

أسعار الموتسيكلات اليوم

وأكد على محمود عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض لبيع الدراجات الحديثة والسيارات المستعملة أن المواطن المصري نضجت لديه فكرة قيادة الدراجة البخارية «الموتوسيكل» وذلك لسرعة التنقل للعمل، إضافة لسهولة الركن بجوار المنزل، كما يعتمد كثير من الأسر على الموتوسيكل للتنقل خاصة على الطرق السريعة مع اتباع إجراءات الأمان,

ومن جانب آخر يوضح محمود أن الشباب يقبل على شراء الموتوسكيلات للعمل عليها في مجال توصيل الطلبات، أو البريد بين أفرع الشركات، مؤكدا أن فرصة العمل بالدراجات البخارية توفر مبلغ يصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا للشباب.

أنواع الدراجات البخارية «الموتوسيكلات» في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات الأسعار التى يتم تداولها فى سوق العمل كالتالي:

1- دايون دايون 2 2021 - مانيوال - 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق 13,200 جنيه

2- حوا بى اكس ار 2021 - مانيوال - 15cc

السعر الرسمي المتداول فى السوق 14,500 جنيه

3- دايون 4A 2020 - مانيوال - 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق 14,500 جنيه

4- وينج وينج 2021 - مانيوال - 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق - 14,500 جنيه

5- هوجن فلامنجو 2021- مانيوال

السعر الرسمي المتداول في السوق 15,500 جنيه

6- وينج وينج 2021- مانيوال - 200 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق 15,500 جنيه

7- حوا مارينو كلاسيك 2022 - مانيوال

السعر الرسمي المتداول فى السوق 15,800 جنيه

8- دايون 4 اكسبريس 2021 - مانيوال 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق 16,000 جنيه

9- حلاوة اليكانتو 2021- مانيوال

السعر الرسمي المتداول فى السوق 16,500 جنيه

10- تى فى اس اتش ال اكس 2021- مانيوال

السعر الرسمي المتداول فى السوق- 16,650 جنيه

11- هوجي Ka 2021- مانيوال- 150 CC تربو

السعر الرسمي المتداول فى السوق 17,500 جنيه

12- تى فى اس اتش ال اكس 2022- مانيوال 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق 17,750 جنيه

13- بجاج بوكسر بى ام 150 2022 - مانيوال - 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق 17,900 جنيه

14- بجاج بوكسر اكس 150 2022 - مانيوال

السعر الرسمي المتداول فى السوق 18,450 جنيه

15- بينيلي فى ال ار 2021 - مانيوال - 150 CC

السعر الرسمي المتداول فى السوق 18,500 جنيه