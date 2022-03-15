أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري.. تبدأ من 100 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة حالة من الركود في الأسعار، خاصة بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري، وقال بكار علي، عضو رابطة تجار السيارات، وصاحب معرض سيارات مستعملة، إنّ السوق شهد ركودا بسبب الذبذبة في الأسعار، التي تتراوح بين ارتفاع وانخفاض، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، وبسبب التضخم العالمي الذي تشهده الأسعار.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات المستعملة للموديلات الحديثة من 2001 حتى 2015، والتي تبدأ من 100 ألف جنيه، كما يلي:

اسبيرانزا تيجو 2013

- متوسط السعر في السوق: 115,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 100 ألف جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 119,000 جنيه.

بريليانس frv كروس 2013

- متوسط السعر في السوق: 115,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 109,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 121,000 جنيه.

جيلي إمجراند 2017

- متوسط سعر السوق: 115,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 109,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 119,000 جنيه.

فولكس فاجن جولف 2001

- متوسط السعر في السوق: 116,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 111,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 124,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 2004

- متوسط سعر ميتسوبيشي في السوق: 116,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 109,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 124,000 جنيه.

فورد فوكس 2006

- متوسط السعر في السوق: 116,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 112,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 119,000 جنيه

هوندا سيتي 2008

- متوسط السعر في السوق: 116,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 109,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 121,000 جنيه.

شيفروليه أفيو 2012

- متوسط السعر في السوق: 116,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 109,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 122,000 جنيه.

بى واي دي F3 2017

- متوسط السعر في السوق: 116,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 109,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 124,000 جنيه.

هيونداي أفانتي 2003

- متوسط السعر في السوق: 119,000 جنيه.

- أقل سعر في السوق: 114,000 جنيه.

- أعلى سعر في السوق: 124,000 جنيه