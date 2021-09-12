ضبط عصابة سرقة الدرجات البخارية في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من إلقاء القبض على عاملين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بدائرة مركز المنشأة، كما ضُبط عاطل لسرقة مشغولات ذهبية وأجهزة من منزل طبيب يقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

ضبط لصوص سرقة الدراجات البخارية بالمنشأة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، مفادها قيام كل من «عمرو. ج. ع» 36 سنة، عامل، السابق اتهامه في قضيتي «ضرب»، و«مصطفى. م. ع» 15 سنة، عامل يقيمان مركز المنشأة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية عن طريق «المغافلة»، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب استصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهمين حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة الأول ماركة دايون سوداء اللون، مبلغ بسرقتها عن «عبد الشافى. ع. م» ويقيم مركز طهطا، وبحوزة الثاني سلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وطلقه من ذات العيار، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وحيازتهما للسلاح الناري بقصد تأمين عمليات السرقة.

كما اعترف المتهمان بارتكاب 3 وقائع أخرى لسرقة دراجات بخارية، بإرشادهما تم ضبط الدراجات المبلغ بسرقتها، بأحد الأحواش بناحية دائرة مركز المنشأة.

ضبط لص سرق ذهبًا وأجهزة كهربائية من منزل طبيب

تمكن ضباط المباحث، من كشف لغز سرقة منزل «عبد الآخر. ج. ت» 39 سنة، طبيب أمراض نفسية وعصبية ومقيم قسم ثان سوهاج، عن اكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية وساعة يد إلكترونية ماركة هواري وجهاز لاب توب وبعض المحتويات ومبلغ 1000 ريال سعودي، و4 آلاف جنيه مصري من منزلة الكائن دائرة قسم ثان سوهاج ولا يتهم أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم «إسلام. ر. ع» 22 سنة، عاطل، ومقيم مركز أخميم، والسابق اتهامه في عدة قضايا متنوعة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المسروقات بإرشاده.

حررت المحاضر اللازمة للمتهمين وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق.