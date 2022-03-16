«الزراعة»: لدينا 400 نقطة لتجميع القمح من الفلاحين

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الحافز الإضافي أقرته الدولة للفلاحين لتوريد القمح، لافتا إلى أن إردب القمح زاد، وجرى تحديد تلك الزيادة شهر نوفمبر الماضي لأول مرة، معقبًا: «لأول مرة الحكومة المصرية حطت سعر توريد القمح قبل موسم الزراعة، وكان فيه زيادة حوالي 100 جنيه مقارنه بالموسم السابق».

القرش: لدينا 400 نقطة لتجميع القمح

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من وضع حافزًا إضافيًا للفلاحين لتشجيعهم على توريد القمح إلى الحكومة، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الخدمات الأخرى المكملة لهذا الحافز، مثل نقاط التجميع والتي تصل إلى 400 نقطة تجميع بالتعاون مع وزارة التموين.

القرش: نتوقع توريد 5 ملايين طن للقمح

وتوقع معاون وزير الزراعة توريد 5 ملايين طن من القمح من الفلاحين، وسنهتم مستقبلاً بمحصول القمح، معقبًا: «الإنتاج العام الجاري مبشر ومطمئن، وعندنا المساحة المنزرعة أكبر بكثير من 3.6 مليون فدان، وإنتاجية الفدان جيدة لهذا العام، ونتوقع حصد 10 ملايين طن من الأقماح، وده هيخلينا نورد مش أقل من 5 ملايين طن وفقا للمستهدف».

وأكد أن الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات لمواجهة زيادة الأسعار في بعض السلع الغذائية، إذ إن الدولة المصرية تعمل منذ عام 2014 على استراتيجية كبرى من شأنها زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المصرية، وأيضًا إحداث طفرة في المنتجات الزراعية كافة.