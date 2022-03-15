رئيس «قناة السويس» يكشف مدى تأثر الهيئة بالأزمة الأوكرانية - الروسية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار إلغاء تخفيض رسوم الـ 15% التي كانت مخصصة لسفن الغاز المسال جاء على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، وجاء في ضوء دراسة حركة التجارة العالمية والنقل البحري والتي أثبتت وفقاً للتقارير في شهري يناير وفبراير زيادة معدلات حركة السفن، وهذا ما يعكس حالة تحسن النقل البحري بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون».

لدينا كافة السيناريوهات للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف «ربيع»، أنه في ضوء المتابعة وزيادة أسعار النفط والغاز أو أي سلعة من السلع وتمر بقناة السويس نقدم لها خدمات، ولابد من الاستفادة من تلك الطفرة بغية تعظيم موارد الدولة خاصة في ظل توسيع الممر الجنوبي»، كما تحدث عن مدى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات العبور في قناة السويس، إذ ذكر أن هيئة قناة السويس لديها كافة السيناريوهات للتعامل مع الأزمة تمامًا كما تم التعامل مع أزمة كورونا.

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن ليس ملموس لدينا

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه حتى الآن الأثر ليس ملموسا لكن سيحدث التأثير، كما أن تجارة البحر الأسود العابرة لقناة ستتأثر، ولكن هناك عامل إيجابي أن القارة الأوروبية ستحتاج لواردات من النفط والغاز من الجنوب عبر الخليج، وبالإمكان أن يعبر قناة السويس، لكن حتى الآن ليس هناك تأثير واضح أو ملموس للأزمة على قناة السويس، «بمقارنة معدلات العبور في أسبوع 216 سفينة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي كانت 199 سفينة، وبالتالي هناك نموًا بمعدلات 8.5% ولهذا لا يمكن الان الحكم على الإيرادات أو التأثيرات».