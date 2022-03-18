محافظ جنوب سيناء: تدشين معارض «أهلا رمضان» في 9 مناطق بالمحافظة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ المحافظة ستشهد افتتاح معرض «أهلا رمضان» بعد غد، الأحد، موضحًا إقامة المعرض في 9 مناطق بالمحافظة.

وأضاف «فودة»، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعُرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن وظائف المشروعات المختلفة التي تشهدها المحافظة ستكون لأبنائها، موضحًا: «سنستعين ببعض أبناء المحافظات الأخرى للحصول على التقنيات التي تتوافر هنا في جنوب سيناء».

وتابع محافظ جنوب سيناء: «سنطور مصنع تدوير القمامة والمكتب الصحي، واشترطنا على الشركة التي ستدير منظومة القمامة تخصيص فرص العمل لأبنائنا».

الاحتفالات مستمرة لمدة 3 أيام

ولفت إلى أن احتفالات طابا ستستمر على مدار 3 أيام، بدأت أمس الخميس: «اليوم سنرفع العلم، لإعادة الصورة إلى الأذهان، وذلك على غرار ما حدث منذ 33 سنة، عندما استرددنا طابا بالتفاوض، والقوات المسلحة تدعمنا في هذا الحدث وأرسلت فرقة الموسيقى، لأن الشعب المصري كله لازم يعرف إن من 33 سنة كان فيه معركة تدار في المحكمة الدولية ربحها الدبلوماسي المصري».

وأشار، إلى أن المحافظة شهدت تطوير منفذ بتكلفة 50 مليون جنيه، موضحًا أن السيول قضت على المنفذ، لكن تم تطويره بشكل كامل: «المنفذ يفصل بيننا وبين الجانب الآخر، وبالتالي شكلنا لازم يبقى حضاري، في سوق حرة ودورات مياه حضارية وغيرها .. افتتحنا المنفذ من 4 سنوات، بعدها سنفتتح البحيرتين والسد، ثم نتحرك في اتجاه مسجد السلام في وجود وزير الأوقاف الذي سيلقي الخطبة وننقلها على الهواء مباشرة».

وأوضح أنّ المحافظة شهدت ضم قرية رأس النقب، بعد تعديل الحدود الإدارية مع محافظة شمال سيناء، وبالتالي كان لا بد من عمل مراسم الدخول.

مطالب الأهالي

وأضاف «فودة»، أنه بحث مطالب الأهالي، مشيرًا إلى تنفيذ 5 مطالب وبعدها ينتقل إلى 5 مطالب أخرى، حتى ينفذ بقية الطلبات.

وتابع، أن الأهالي طلبوا وضع حجر الأساس لـ120 منزلا بدويا، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة ستكون تجمع سكني يتضمن كل الخدمات، موضحًا أن المحافظة تضم 4 محطات مياه، طاقة الواحدة 15 ألف متر مكعب مياه بحد أدنى.

وأردف: «وضعنا حجر الأساس لمحطة طابا بطاقة 5 آلاف متر مكعب مياه، بحضور عدد من المسؤولين والمحافظة ستشهد افتتاح 2 بحيرة وسد للتعامل مع مياه السيول».

ولفت، إلى أن سانت كاترين شهدت بناء 200 بحيرة صناعية، وستشهد أبو زنيمة وأبو رديس بناء بحيرة، بسبب تعرضها لمشاكل كبيرة جراء السيول.